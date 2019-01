Critique théâtre: Trois soeurs

Sous le titre du spectacle dessiné en néons flash, elles arrivent toutes les trois en tenue orange, "the new black", pour prendre la pose quelques secondes: Nathalie Uffner, directrice artistique du Théâtre de la Toison d'or et metteuse en scène maison qui ne rechigne pas à remonter de temps en temps sur les planches; Odile Mathieu, comédienne passée par la Ligue d'Impro; et June Owens, fraîchement sortie du Conservatoire de Bruxelles, déjà vue au TTO dans Croisière Coconuts. Chacune a la lourde tâche d'incarner respectivement une femme juive, une femme catho et une femme musulmane, d'abord une succession de monologu...