Critique théâtre: Comme au casino

70 personnes et pas une de plus. Telle est l'inflexible jauge de Lies. Dans l'ancienne salle de gymnastique qui occupe le troisième étage de l'Atelier 210 (une ancienne école, pour ceux qui l'ignoraient), dix tables accueillent chacune sept personnes. Elles ressemblent à des tables de black jack. Un comédien-croupier accueille tour à tour chaque membre à sa table et note scrupu...