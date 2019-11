Les compagnies Focus et Chaliwaté s'allient pour livrer une fable sur la fin de notre monde. Créé au Théâtre de Namur avant de partir en tournée, Dimanche entremêle sans paroles les aventures d'une équipe de tournage aux quatre coins d'un monde en perdition et le quotidien d'une famille qui s'écroule. Du grand art.

C'est merveilleux! Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux, de la compagnie Chaliwaté (Jetlag, Joséphina) et Julie Tenret, de la compagnie Focus, ont un fameux savoir-faire pour susciter l'extraordinaire sur un plateau de théâtre. Manipulation d'objets et marionnettes, miniaturisations et illusions: tout est bon pour raconter la double histoire de Dimanche. D'un côté, un cameraman, une preneuse de son et une journaliste, fans de Simon et Garfunkel, parcourent le monde da...