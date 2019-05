D'une recette de cuisine à la vie dans sa totalité, nous sommes tous sommés de réussir, à tous les niveaux. Contre cette injonction épuisante, Rater mieux, rater encore dresse un inventaire non-exhaustif, déglingué et drôle, de nos échecs quotidiens. À voir au Varia et à Mons.

La scène est vide, à part une structure verticale, recouverte de papier peint imitant un mur de brique. Sur une mélodie basique de synthé old school, un cul de poule est balancé depuis les coulisses. Il roule, vacille sur sa base et finit par s'immobiliser. Toujours des coulisses, quelqu'un vise le bol en métal avec des morceaux de sucre. Raté. Et encore raté. En quelques secondes, le ton est donné: absurde, clownesque, l'échec, le plantage étant un...