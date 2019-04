Critique scène: L'art, les autres et moi

Estelle Spoto Journaliste

À travers la danse et une équation à trois composantes, Mauro Paccagnella et Eric Valette interrogent le rapport de l'art à la vie et l'utilité des artistes. (A+X+P) était créé aux Tanneurs en ouverture du D Festival.

© Hubert Amiel