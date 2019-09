Critique scène: En rouge et noir

Estelle Spoto Journaliste

"L'enfer, c'est les autres", écrivait Sartre. Avec No One, la compagnie Still Life crée un huis clos dans une station service et explore, entre gore et humour noir, les bassesses de l'être humain. Le tout sans prononcer un mot. Dark, malin et jouissif.

© Alice Piemme

Nous sommes à l'intérieur d'une station service, ces oasis du désert autoroutier. Tout est là : les indispensables toilettes et la tout aussi indispensable machine à café, des boissons alignées derrière la porte transparente du grand réfrigérateur, des en-cas salés et sucrés, des produits pour le soin du corps et des moteurs, et puis les clopes et l'alcool planqués derrière le comptoir. Derrière les vitres, on devine dehors les pompes à essence. Il n'y a d'abord personne dans ce décor hyperréaliste. Jusqu'à ce que l'enseigne "Open" s'illumine et que s'enclenche hor...

