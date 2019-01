Au théâtre Le Public, "payez l'entrée selon vos moyens"

Pendant tout février, les spectateurs du théâtre Le Public pourront acheter leurs places de spectacle pour la fin de la saison selon une fourchette de prix extralarge, allant de 5 à 50 euros par tranche de 5, et cela en choisissant eux-mêmes leur tarif, "en fonction de leurs moyens". Leurs "moyens" et non pas leurs "revenus", soit une notion beaucoup plus subjective dans le cadre d'une démarche reposant sur la confiance. Pas question pour la billetterie d'exiger l'avertissement-extrait de rôle avant de délivrer les tickets. Les tarifs normaux sont également maintenus pour ceux qui souhaitent payer "comme d'habitude", mais les invitations seront supprimées.

