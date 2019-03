Affordable Art Fair: les choix d'un spécialiste

On aurait tort de croire que ce sont des badauds désoeuvrés qui fréquentent les événements dédiés à l'accessibilité de l'art. Pour preuve, Bertrand Leleu est un inconditionnel du genre. Partageant son temps entre Paris et Bruxelles, cet expert travaille comme spécialiste-consultant en arts décoratifs pour des maisons de ventes aux enchères et pour des agences d'architectes d'intérieur. Actuellement, il organise une vente spécialisée chaque trimestre à Bruxelles et participe à un grand projet hôtelier en France. Son point de vue sur l'Affordable Art Fair? " Pour moi, l'AAF est l'antithèse des foires mastodontes d'art contemporain, qui ressemblent plus à des salons de l'investissement qu'à une célébration des arts. Ici, point de spéculation, point de snobisme ou d'entre-soi. Place à l'émerveillement, la surprise, les coups de coeur, place aussi à l'art et aux artistes. La sélection que je vous présente répond à quelques critères qui me semblent ...