Nouvel épisode du movie-club du Delta et de Pointculture et rendez-vous avec les Pogues. Dans Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, le réalisateur Julien Temple dresse un portrait du leader un poil fêlé du groupe irlandais. Une soirée qui débutera et se poursuivra en musique comme le veut la recette gagnante du ciné-club rock namurois.

Au Delta, Namur. www.ledelta.be