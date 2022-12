Crimes of the Future

Reprenant un scénario écrit il y a plus de 20 ans, David Cronenberg imagine un monde où l’espèce s’est à ce point adaptée à son environnement artificiel et pollué que le corps humain est sujet à des mutations d’un genre nouveau. Avec la complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), le célèbre artiste performeur Saul Tenser (Viggo Mortensen) y met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde où il se fait ouvrir le ventre… D’humeur généreuse, le maître incontesté du body horror semble vouloir compiler toutes ses obsessions d’auteur dans ce thriller futuriste moins viscéral que théorique et ludique. Un film mineur dans son corpus mais pas moins stimulant pour autant.

De David Cronenberg. Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. 1 h 47. Disponible en VOD sur Google Play, Apple TV et YouTube. 7