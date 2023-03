Neuvième long métrage à s’inscrire au sein de la franchise Rocky, Creed III est le premier à faire l’impasse sur le personnage de Rocky Balboa, et donc sur la présence de Sylvester Stallone. Devant et derrière la caméra, Michael B. Jordan se donne du mal pour donner corps à ce récit d’une lutte fratricide entre l’embourgeoisé Adonis Creed (lui-même), fils d’Apollo, et son vieil ami d’enfance, Damian Anderson (très convaincant Jonathan Majors), bourré d’amertume à sa sortie de prison. Mis en scène avec emphase, le film, nouvelle variation sur le thème éculé des fantômes du passé, s’encombre de peu de nuances mais s’embarrasse par contre d’un nombre incalculable de séquences introspectives inutiles à l’écriture très creuse.

De Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson. 1 h 56. Sortie: 01/03.