Nommée voici un an à la tête de France Inter, Adèle Van Reeth est avant tout philosophe. Invitée par la Maison Poème, elle reviendra sur son ouvrage Inconsolable paru en janvier dernier et questionnera cette part de nous-même qui n’est jamais apaisée. Un entretien “intime” sur l’exploration de ces maux qui ne sont jamais guéris et sur ce qui nous pousse à vivre malgré eux.

À la Maison Poème, Saint-Gilles. www.maisonpoeme.be