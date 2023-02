Le 08/02

Réalisatrice et photographe ayant collaboré avec entre autres BRNS, Vaague et River Into Lake, Alice Khol a développé un univers visuel intimement lié à la musique. Sur la scène de la Maison Poème, elle viendra parler de son travail, notamment de documentariste avec la projection de son portrait Juliette the Great. Courts métrages et concert d’Elisabetta Spada, avec qui elle travaille actuellement, viendront enrichir cette rencontre.