Claire Olirencia Deville est danseuse. Claire O. Deville est autrice. Claire O. Deville est conteuse. Claire O. Deville est multiple. Claire O. Deville est celle qu’il faut suivre. DJette tango, “artiviste”, elle tangue ses nuits depuis des années et écrit ses jours. Après avoir été, entre autres, régisseuse à la Monnaie et danseuse contemporaine, elle a souhaité donner corps aux mots. D’abord, en regardant les maux des autres, au tango, pour son premier roman, LesPoupées Sauvages (éditions Delirium). Puis, avec les Citrons (éditions Murmure des Soirs), elle signe une introspection sublime dans laquelle elle scanne ce que l’âme et l’existence humaine ont de plus putride, forçant les portes de l’enfermement mental. Avant que ne sorte son prochain roman à La Lucarne indécente, elle s’est penchée sur les contes. Pour enfants et plus grands. “J’avais envie d’écrire quelque chose qui soit plus court. Plus rapide. Même si le processus d’écriture est le même: j’ai une idée, puis je la sors, je la travaille. Là, je suis partie de l’observation des personnes de mon entourage. Des personnages de contes de fées un peu cassés. Et surtout, des personnages qui sortent des stéréotypes blancs hétéronormés, insupportables.” Le résultat? Ses Contes défaits, qui reprennent l’histoire d’un vampire végétarien, d’un pirate qui a un sérieux problème relationnel, d’une sirène remontée à la surface avant ses 15 ans, donc en situation irrégulière sur terre, ou encore d’une fée cassée toujours au chômage… Certains de ces contes seront lus au festival des Mots à Défendre, au National, lors duquel elle propose aussi un atelier d’écriture aux plus jeunes. Affaires à suivre…

Mon conte de fée (atelier), le 18/03 et Contes défaits (lecture), le 19/03, au Théâtre National.