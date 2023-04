Cinq idées sorties pour ce week-end

Concerts, clubbing, expos, spectacles… Voici quelques idées d’événements pour ce week-end à Bruxelles et en Wallonie.

Art Brussels

Plus de 150 galeries belges et internationales seront présentes à la 39e édition de la foire d’art contemporain Art Brussels. Elles présenteront durant le week-end tant les œuvres d’artistes confirmés que celles de l’émergence mondiale. Citons notamment les travaux de Michel François, Sophie Whettnall, Yves Zurstrassen… Avis aux amateurs.

Jusqu’au 23/04 à Brussels Expo. www.artbrussels.com

Les Unes Fois d’un Soir

Voltige à vélo avec le spectacle Au crépuscule. © Amandine Traisnel

Le festival Les Unes Fois d’un Soir investit ce week-end tous les recoins de la ville de Huy avec plus d’une vingtaine de propositions (gratuites) d’art de rue, circassiennes, théâtrales et foraines. Parmi les créations, In petto interno, la nouvelle création du duo clownesque Okidok, présentée en ouverture du festival le vendredi soir à Latitude 50 à Marchin. La poésie de Jean-Pierre Siméon (Levez-vous du tombeau), du vélo voltigeur (Au crépuscule, photo), des étapes de travail (Boom Box, C’est gratos), la reprise de Discours à la nation par David Murgia… Bref un programme riche en surprises!

Les 21 et 22/04 à Huy. www.1x1soir.be

Les 29 ans du Fuse

© getty images

Le Fuse est toujours menacé de fermeture. Cela n’empêchera pas l’institution techno bruxelloise de célébrer ses 29 ans ce week-end. Pour l’occasion, le club en profitera pour sortir de ses murs. C’est sous les quais de la gare du Midi que le Fuse soufflera ses bougies, plus précisément aux Quadrilatères, ancien centre de tri postal planqué sous les voies ferrées. Au programme, Luke Slater en b2b avec Truncate, Karenn (live), Innershades, etc.

Les 22 et 23/04 au Fuse, Bruxelles. www.fuse.be

Trouble #12

La Chapelle des peines pour le monde, une performance de Barbara Salomé Felgenhauer. – © Camille Poitevin © Camille Poitevin

Initié par la compagnie Thor du chorégraphe Thierry Smits et curaté par Antoine Pickels, le festival biennal Trouble propose une trentaine de performances qui aiment jouer avec les extrêmes. Temporels cette fois, -“It’s about time” étant le motto de cette édition- avec des propositions jouant sur la durée (12 heures pour A Different North, 10 pour Devotion ou 14 pour À jeun d’amour) mais aussi des célébrations de la lenteur comme de l’exténuation.

Jusqu’au 23/04 dans divers lieux de la région bruxelloise. www.thor.be

Tournai Jazz



Année de transition pour le Tournai Jazz, qui après avoir fêté ses dix ans en fanfare, se recentre sur la Maison de la Culture et ramasse son affiche sur trois jours ce week-end. Avec entre autres Rhoda Scott, Dhafer Youssef, Éric Legnini, Greg Houben et Axelle Red.