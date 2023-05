Ciné: nos trois sorties coup de coeur de la semaine

Le dernier volet des aventures des Gardiens de la Galaxie, les rêves électriques d’une adolescente au Costa Rica et Margaret Qualley qui illumine le dernier film de Claire Denis : nos trois films chouchous de la semaine.

Rêves électriques

Valentina Maurel livre une chronique adolescente troublante et entêtante, portée par un superbe duo père-fille. Eva, la jeune héroïne, ne supporte pas que sa mère, tout juste divorcée, veuille rénover la demeure familiale pour faire table rase du passé. Le désordre dans lequel elle vit s’immisce partout, dans la maison comme dans son esprit. Elle ne rêve que d’une chose: que son père trouve un appartement, si possible avec une chambre pour elle, où abriter son intimité.

Lire la critique complète ici.

Stars at Noon

Margaret Qualley incarne Trish, une journaliste américaine tentant désespérément de quitter le Nicaragua plongé dans le chaos, et se raccrochant aux uns et aux autres comme à autant de bouées de sauvetage. Jusqu’au jour où elle croise Daniel (Joe Alwyn), un Britannique débarqué là pour “affaires”, la relation intéressée se muant irrésistiblement en passion amoureuse, déclinée au gré d’une cavale incertaine.

Lire la critique complète ici.

Les Gardiens de la Galaxie

Fin de partie pour les Guardians of the Galaxy, attachants marginaux qui se lancent dans une ultime mission (forcément) périlleuse pour tenter de sauver la vie de leur ami Rocket, dont on découvre en flash-back le passé traumatique. Porté par une playlist rétro toujours aussi électrisante (Radiohead, The Flaming Lips, Faith No More, Beastie Boys…), ce troisième volet, bien meilleur que le deuxième, aligne les chouettes blagues potaches et les impressionnantes scènes d’action, mais s’autorise également de grandes envolées émotionnelles qui apportent à l’ensemble une vraie densité dramatique.