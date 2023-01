Choolers Allstars

“Malificke”

Les Diables Rouges ont bien foiré le Qatar. Les étoiles dans les yeux et sur le maillot, c’est pas encore pour tout de suite. S’il est un domaine où la Belgique a le don de briller, c’est dans l’art plus ou moins brut et la musique des marges. Champions du monde. Avec Chevalier Surprise (le projet rock’n’roll de deux Experimental Tropic Blues Band avec deux formidables chanteurs souffrant de déficience mentale) et le Wild Classical Music Ensemble, qui sortira bientôt un album avec l’ancien Sonic Youth Lee Ranaldo, les Choolers appartiennent à ce qui se fait de mieux sur la scène underground belge. Toujours emmenés par leurs deux redoutables MC (Kostia Botkine et Philippe Marien), les Choolers ont sorti une mixtape le jour du réveillon de Noël. Une collection de 26 morceaux parfois très courts fomentés avec une bonne bande de cinglés: leur pote Carl Roosens pour les accompagner au micro avec des textes également bien dérangés dans toute leur étrange poésie, mais aussi des beatmakers flamands comme Micha Volders (El Guapo Stuntteam), Thomas Werbrouck (Little Trouble Kids) et Joeri Chipsvingers. Trombonne bourré, Violons d’amour… Enregistré en une semaine dans un repaire de scouts au beau milieu des forêts ardennaises, Malificke est un condensé de hip-hop bizarre, bancal, puissant, flippant, tordu. Une Xmas Digital mixtape qui, brute ou pas, a fière allure dans la production rap belge. Oldschool quand ils ne se prennent pas carrément des trips médiévaux, les Choolers invitent dans leur Maison de fou et leur Ambiance (faussement) malsaine pour renverser les barrières, briser les codes et ridiculiser à jamais toute notion de normalité.