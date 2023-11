Charly Delwart: « Je me demande… » (carte blanche)

Auteur et scénariste, le Belge Charly Delwart connaît une double actualité: la parution récente de son nouveau roman Que ferais-je à ma place? (éd. Flammarion) et la série Sous contrôle qu’il scénarise (disponible sur arte.tv). Il nous a confié cette carte blanche.

Je me demande derrière quoi je cours.

Je me demande qui j’aurais été si j’étais né au Costa Rica.

Je me demande si les films qui m’ont fait rire enfant me feraient encore rire aujourd’hui (vraiment et non par nostalgie).

Je me demande si, des différentes espèces qui peuplent la Terre, on vaut mieux parce qu’on est plus évolués.

Je me demande quelles peurs parmi celles que j’ai pu avoir se sont réalisées.

Je me demande quelle était la motivation de celui qui a initié la fake news selon laquelle la Finlande n’existe pas.

Je me demande si plus on connaît quelqu’un, plus on l’aime.

Je me demande si je suis la version adulte de qui j’étais plus jeune.

Je me demande si tout le monde écrit secrètement un roman.

Je me demande si tout film peut devenir une comédie musicale, même Shining.

Je me demande si j’ai une mission sur Terre.

Je me demande concrètement quelle formation il faut suivre pour devenir chamane.

Je me demande si on peut avoir plusieurs vies dans une vie.

Je me demande si mes enfants seront de meilleurs humains que moi (et si ce sera réellement grâce à moi).

Je me demande s’il y a une joie à être dans la norme.

Je me demande si j’ai déjà sauvé quelqu’un (et si oui, qui de quoi).

Je me demande ce qu’est devenu cet ours décharné en train de fouiller une poubelle dont la photo avait fait la une des journaux.

Je me demande de quoi je suis reconnaissant, et envers qui.

Je me demande quelle est ma valeur ajoutée dans le monde.

Je me demande si je suis responsable de l’état actuel du climat.

Je me demande si je mangerais autant de crevettes si elles parlaient (et si ça dépendrait de la qualité de leur voix).

Je me demande quelle phrase a changé ma vie.

Je me demande si je devrais économiser pour m’acheter une place dans un bunker pour ma famille en cas de cataclysme (et quels jeux de société y mettre).

Je me demande si pour être de gauche il faut l’être tout le temps.

Je me demande si je remangerai un jour des endives au gratin ou si j’ai eu mon quota dans mon enfance.

Je me demande si je ne devrais pas lâcher de temps à autre un grand cri primal libérateur.

Je me demande qui aime mettre une cravate pour aller au bureau.

Je me demande quelles erreurs je fais comme parent.

Je me demande si je n’aurais pas dû vivre moins sagement mon adolescence.

Je me demande si ce serait une bonne idée de rédiger une fausse nécrologie à lire le jour de mon enterrement, pour rendre l’atmosphère moins pesante.

Je me demande ce que devient Lionel Jospin.

Je me demande si on vit plus pleinement parce qu’on a cherché à en savoir plus sur soi.

Je me demande à quel âge je mourrai.

Je me demande s’il vaut mieux avoir tout à prouver ou n’en avoir rien à faire.

Je me demande dans quel animal j’aurais envie de me réincarner, et si dauphin n’est pas une réponse un peu facile.

Je me demande si je pourrais un jour décider d’arrêter d’écrire (comme l’a fait Philip Roth).

Je me demande si les fictions que je me fais sont réalistes.

Je me demande quelles autres vies je pourrais avoir à partir de maintenant.