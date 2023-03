“Si les gens veulent du clash, il existe d’autres émissions sur la RTBF comme Le Grand Cactus. Si on me met un smoking, ce n’est pas pour pisser sur scène…” Il ne faut pas s’attendre à la cérémonie la plus loufoque et trépidante de l’histoire. L’humoriste Patrick Ridremont, qui en assurera la présentation, a annoncé la couleur. Ses mots porteront un nœud papillon. Filmée au Théâtre National, retransmise en direct sur La Trois, La Première et Auvio, la 12e cérémonie des Magritte célébrera ce samedi la production cinématographique belge francophone. Avec respectivement dix et neuf nominations, Close de Lukas Dhont (une poignante histoire d’amitié aussi en course pour les Oscars) et Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre (plongée dans la vie d’une jeune hôtesse de l’air employée dans une compagnie low cost) partent avec les faveurs des chiffres et des pronostics. Un Magritte d’honneur sera remis cette année à Agnès Jaoui…

Remise des prix.