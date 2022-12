Récemment intronisée à l’Académie française des Beaux-Arts, Catherine Meurisse incarne ce 9e art qui lorgne la peinture et la littérature. Après l’attentat contre Charlie Hebdo, auquel elle échappe de peu, elle abandonne le dessin de presse et nous offre depuis des albums d’une beauté soufflante et d’une écriture mariant philosophie, sensibilité et humour (La Légèreté, Les Grands Espaces, Humaine trop humaine).

