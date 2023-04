Le monde de l’art britannique au XXe siècle connut peu de relations aussi singulières que celle entre la peintre Dora Carrington et l’écrivain Lytton Strachey. Des années 1910 au début des années 1930, ces deux créateurs hors norme défièrent les convenances en entretenant une amitié amoureuse, alors que leurs désirs respectifs et une liberté assumée les poussaient plutôt vers des partenaires du même sexe. Christopher Hampton a voulu raconter leur histoire et celle de leur entourage (l’alors fameux Bloomsbury Group, dont firent entre autres partie Virginia Woolf et E.M. Forster). Le très talentueux dramaturge et scénariste, oscarisé pour le brillant scénario des Liaisons dangereuses en 1988, devint ainsi réalisateur pour la première fois. Il est admirablement servi par des comédiens au sommet de leur art: Emma Thompson dans le rôle titulaire et Jonathan Pryce, l’interprète principal de Brazil, dans celui de Lytton Strachey. Carrington voit ces deux-là rivaliser de vérité expressive dans un film passionnant qui sut séduire le jury du Festival de Cannes 1995, avec à la clé le Prix spécial du Jury et le prix d’interprétation pour Pryce.

Film biographique de Christopher Hampton. Avec Emma Thompson, Jonathan Pryce, Steven Waddington. 1995.