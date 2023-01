Caballero & JeanJass

“High & Fines Herbes vol. 2”

Après avoir œuvré surtout en solo l’an dernier, Caballero et JeanJass relancent ce qui, l’air de rien, est devenu leur plus gros succès: High & Fines Herbes, websérie branchée fumette et fooding, de retour pour une quatrième saison. Pour l’accompagner, le binôme sort une nouvelle mixtape, conviant les principaux protagonistes de la dernière fournée. Y compris Luv Resval, décédé en octobre, présent en pensée, notamment sur Type plante, sur lequel rappe Savage Toddy, son petit frère. D’où peut-être cette impression d’une mélancolie un peu plus présente que d’habitude? Sans toutefois que celle-ci plombe l’ambiance et le second degré d’une mixtape dont le principal atout reste le casting varié et pertinent -de Rim’K à So La Lune, de Le Juiice à ElGrandeToto.