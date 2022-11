de Chris Ware (2012)

À la fois “histoires d’un immeuble” et “histoires à construire”, le Building Stories de Chris Ware est peut-être le roman graphique et le livre-objet le plus original de tous, puisqu’il se présente sous la forme d’un coffret contenant lui-même… quatorze livres-objets à construire, tous de formats différents, du livret au dépliant en passant par le livre, la BD ou le plateau cartonné. Au lecteur de faire les liens séquentiels entre chacun d’eux.