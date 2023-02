Alors que l’hiver entame sa deuxième moitié, la région bruxelloise nous convie à une célébration de la lumière. Le Bright Festival plante dans plusieurs quartiers de la ville (royal, européen et Schaerbeek) diverses installations et performances lumineuses imaginées par des collectifs et artistes du monde entier. Néons de couleur, sculptures de led et mapping sont au menu de ces quatre soirées de promenade.

