Bridges Film Days

Du 08 au 12/02

Vitrine du cinéma méconnu d’Europe orientale et de la lisière caucasienne, Bridges fait le choix, pour sa sixième édition, de se consacrer entièrement à la fiction. Manière de ne pas oublier le politique mais aussi de s’autoriser des détours plus légers à travers les huit films proposés. C’est une production belgo-macédonienne qui ouvre l’événement: The Happiest Man in the World de Teona Strugar Mitevska, présenté notamment dans la sélection Orizzonti de la dernière Mostra.