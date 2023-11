« Blue Eye Samurai »: une guerrière en quête de vengeance

Scénariste du Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve et surtout du Logan de James Mangold, probablement le meilleur film de la franchise X-Men, l’Américain Michael Green s’associe aujourd’hui avec sa compagne Amber Noizumi pour créer cette ambitieuse série d’animation Netflix. Situant son action au XVIIe siècle, dans un Japon de l’époque d’Edo ayant complètement fermé ses frontières, Blue Eye Samurai raconte la légende d’une talentueuse épéiste métisse méprisée à cause de ses yeux bleus perçants. Considérée comme la lie impure de la société, elle entreprend, sous une fausse identité, un voyage périlleux afin d’assouvir son désir redoutable de vengeance… Adulte dans son rapport à la violence, mais aussi à la sexualité, la série impressionne par l’élégance et l’inventivité de ses scènes d’action, furieux ballets superbement chorégraphiés culminant en abondantes giclées d’hémoglobine. L’intrigue est riche, complexe, et trouve jusque dans ses accès les plus rageurs une étonnante profondeur émotionnelle. Appelant d’évidence une deuxième saison, Blue Eye Samurai fourmille de mille références sans jamais rien céder de sa très singulière puissance d’évocation. Elle cite, sans jamais bêtement les singer, aussi bien les Zatoichi que les Lone Wolf and Cub. Mais la série rappelle également parfois les westerns de Sergio Leone avec Clint Eastwood ainsi que certaines obsessions propres aux Matrix, et elle paie même son dû au Kill Bill de Tarantino le temps d’un savoureux clin d’œil musical. Grande classe.



