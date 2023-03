The Wrestler l’a démontré: Aronofsky aime pousser ses acteurs dans leurs déerniers retranchements. Natalie Portman en fera l’expérience pour Black Swan, où elle campe, à son corps défendant, une danseuse étoile du New York City Ballet se lançant dans une quête obsessionnelle et maladive du rôle principal du Lac des Cygnes. Le jeu en valait assurément la chandelle, le film étant l’un des plus aboutis de son auteur, la comédienne remportant pour sa part l’Oscar de la meilleure actrice…