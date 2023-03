Biennale de photographie de Molenbeek

Du 18/03 au 23/04

Pour sa deuxième édition, la biennale molenbeekoise s’installe, sous le thème “Quand le peu importe”, dans quatre lieux de la commune et dans l’espace public. Le château du Karreveld a les honneurs de la principale exposition associant œuvres de photographes et écrits d’auteurs belges. Parmi les 44 artistes représentés, on retrouve notamment Vincen Beeckman, Ian Dykmans, Anne De Gelas, pour les images, et parmi d’autres, Caroline Lamarche, Sandrine Tilman, François Emmanuel, pour les mots.