Better Call Saul – L’intégrale

Conçue comme un spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul a vécu sa propre vie durant six saisons, non sans opérer quelques crossover avec la série-mère. Les mésaventures de Jimmy McGill alias Saul Goodman(Bob Odenkirk), avocat borderline aux méthodes héritées de son passé d’escroc, sont réunies en un seul coffret pour 45 heures et plus de bonheur indicible, de retrouvailles avec des personnages piquants tels le taciturne Mike Ehrmantraut ou encore les inquiétants Nacho et Lalo. Au-delà des six saisons accomplies, dont la qualité n’a jamais (ou si peu) été démentie, le coffret se montre généreux envers les fans, proposant les inévitables épisodes commentés, et de nombreux goodies savoureux: Slippin’ Kimmy, une vidéo hommage au personnage de Kim Wexler, la compagne de fortune et d’infortune de Saul; des vidéos de formation à la sécurité de la société Madrigal (où travaille Ehrmantraut); des bêtisiers et documentaires à foison; des grilles de lecture d’épisodes culte. Et quelques surprises autour des liens ténus qui unissent la série à Breaking Bad.

Distribué par Sony Pictures. Prix: 50 euros.