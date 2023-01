“Late Developers”

Ils avaient mis sept ans à pondre un successeur à Girls in Peacetime Want to Dance. Huit mois après A Bit of Previous, les petits cachottiers de Belle and Sebastian sont déjà de retour dans les bacs des disquaires. Late Developers se rapproche davantage de leurs derniers efforts toujours un peu inégaux et inutiles que des chefs-d’œuvre de leurs débuts (Tigermilk et If You’re Feeling Sinister en tête). La voix de Stuart Murdoch n’a pas trop morflé mais le gang de Glasgow a perdu de sa finesse. Au point qu’I Don’t Know What You See in Me sonne comme un candidat potentiel à l’Eurovision. On y voit davantage un chant du cygne que les timides… signes d’un retour en forme.