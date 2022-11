“Quand j’ai tourné Batman puis Batman Returns, faire des films de super-héros avait quelque chose de nouveau et d’excitant. C’est incroyable de voir comme ça a peu changé depuis. Une chose amusante, c’est qu’à l’époque de Batman Returns, il ne se passait pas un jour sans que je ne reçoive un mémo du studio pour me dire que c’était trop sombre, tant visuellement que par la tonalité. Alors que quand on voit un Batman aujourd’hui, ce n’est jamais assez sombre. Les miens, comparé, c’était Disney.”