Les organisateurs du Bâtard Festival ont l’art de dénicher des performances uniques, des objets scéniques insolites qui traiteront tant de la construction du regard que nous portons sur la nature (Silicon Mountain, n’oubliez pas votre smartphone), des contradictions entre contre-culture et mainstream (The Torch, the Key and the Snake) que de l’héritage culturel à travers le corps (My Hair Woke Up Horny as Fuck).

au Beursschouwburg, Bruxelles. www.batard.be