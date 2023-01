Balance sans prise tête

Le potentiomètre de balance d’un ampli hi-fi est un outil précieux pour qui veut pallier un défaut de symétrie d’une paire d’enceintes, face au point d’écoute. En accentuant le son émanant d’un haut-parleur gauche ou droit, ce bouton magique permet ainsi de ne pas devoir s’asseoir pile face à ses enceintes pour avoir une image stéréo équilibrée. Pompeusement baptisée Leviathan V2 Pro (comptez 490 euros tout de même), la nouvelle barre son pour PC de Razer élimine cet accessoire pour observer les moindres mouvements de la tête du gamer et ajuster automatiquement sa balance audio. Réalisé en permanence et en temps réel, ce tour de passe-passe utilise une caméra infra-rouge alimentant une intelligence artificielle pour arriver à ses fins. Les cinq haut-parleurs intégrés (accompagnés d’un subwoofer) de la Leviathan V2 Pro livrent ici une spatialisation stéréo variable s’étendant même à du 5.1 et plus étonnamment au port d’un casque. L’idée est aussi simple que géniale. Et on reste abasourdi de constater qu’aucun constructeur audiophile n’y avait pensé jusqu’ici…