« Baghdad Messi »: un regard d’enfant sur un pays ravagé

Hamoudi, comme nombre d’enfants de 11 ans, est fan de Lionel Messi. Dans les rues de Bagdad, il joue inlassablement au foot avec ses amis, à peine découragés par les bâtiments éventrés qui les entourent. Quand une fusillade éclate au coin de la rue, il est pris dans les tirs croisés. Il va y perdre une jambe, une stabilité familiale et ses repères, mais pas question d’y perdre sa passion. Sa mère inquiète va le protéger, son père va l’encourager. Ce dernier se sent coupable. Traducteur pour une agence de sécurité américaine, il était sur place le jour de l’attaque.

Suite à cet événement, la famille va devoir quitter Bagdad pour se réfugier dans le village de la mère. Mais les nouvelles vont vite. Non seulement le père d’Hamoudi est chiite en terres sunnites, mais en plus son engagement auprès des forces d’occupation passe mal auprès des villageois. Au sortir de la guerre, la population irakienne peine à faire face aux fractures religieuses, sociologiques et idéologiques qui la parcourent, tout en tentant de se reconstruire alors que doucement, les blessures commencent à cicatriser. À travers le parcours d’Hamoudi, c’est à la fois la souffrance mais aussi la résilience d’un pays tout entier qu’a voulu illustrer Sahim Omar Kalifa, réalisateur irakien d’origine kurde installé en Belgique.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ce long métrage tourné en Irak, s’il prend parfois quelques raccourcis scénaristiques et reste un peu en surface dans la caractérisation des personnages, se distingue par son authenticité, notamment grâce à Ahmed Mohammed Abdullah, qui offre sa spontanéité mais aussi son vécu au petit Hamoudi. À travers ce conte d’apparence simple sur un jeune enfant qui s’obstine à vivre sa passion, c’est aussi toute la complexité de la société irakienne post-guerre du Golfe que met en lumière Baghdad Messi.