Back to America

Durant les années 30 et 40, les photographes de la Farm Security Administration -dont Dorothea Lange et Walker Evans- ont sillonné les États-Unispour documenter les conditions de vie et de travail des Américains englués dans la Grande Dépression. Ces images de stations-services, de rodéos, de scènes urbaines, de pique-niques, d’usines, etc. ont largement nourri notre imaginaire, au même titre que le cinéma hollywoodien de l’époque. Un imaginaire en noir et blanc. D’où la surprise de découvrir le travail de colorisation artisanal effectué par Sébastien de Oliveira sur 200 de ces clichés. L’effet est saisissant. Habillé de couleurs, l’American way of life gagne en sensualité ce qu’il perd en mystère.

De Sébastien de Oliveira, éditions du Chêne, 256 pages. Prix: 40 euros.