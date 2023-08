Aventures, humour et audaces graphiques: cinq idées de BD à se procurer pour cet été

Alors que la production BD ne faiblit pas, voici quelques suggestions d’albums à rattraper cet été.

La Voix des bêtes, la Faim des hommes

Après Les Filles de Salem et Nos corps alchimiques, Thomas Gilbert boucle de manière magistrale sa trilogie autour de la violence et de l’injustice.

Soda, le Pasteur sanglant

On ne l’attendait plus. Et pourtant le célèbre flic en habit de pasteur est de retour. Bruno Gazzotti reprend le crayon pour l’occasion.

Dum Dum

Une fois de plus, le Polonais Lukasz Wojciechowski ne recule devant rien pour nous raconter l’Allemagne de l’entre-deux-guerres. Un album de BD tout en en AutoCAD.

Hollywoodland, tome 2

Maltaite et Zidrou remettent le couvert. En huit nouvelles histoires courtes, le duo lève le rideau sur les coulisses de la Mecque du cinéma.

La Fabrique des Français

Sébastien Vassant creuse le sillon de la BD documentaire avec cet essai dessiné revenant sur la genèse du sentiment national français. Instructif et passionnant.