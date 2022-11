Avec Fumer fait tousser, Dupieux peine à canaliser son grain de folie

Roi de l’absurde et du non-sens, Quentin Dupieux ne s’arrête plus de tourner. Il met cette fois en scène une bande de justiciers en collants à la Power Rangers, les Tabac Force, qui reçoivent l’ordre de partir se mettre au vert afin de renforcer la cohésion de leur groupe. Porté par un casting XXL, le film se la joue alors Contes de la crypte, chacun y allant de sa petite histoire acide censée susciter la peur au coin du feu… Si Dupieux a toujours plus d’appétit cinématographique qu’un barracuda (poisson qui, tant qu’à faire, raconte lui-même une histoire au cœur du film), il peine ici à canaliser un tant soit peu son grain de folie, cet objet singulièrement dispersé ne décrochant chez le spectateur que des rires très épisodiques.



