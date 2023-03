Avec amour et acharnement ***1/2

Adapté, comme Un beau soleil intérieur, de Christine Angot, Avec amour et acharnement voit Claire Denis s’aventurer sur le terrain de la passion amoureuse. Celle qui étreint Sara (Juliette Binoche), journaliste coulant un bonheur parfait avec Jean (Vincent Lindon), un formateur de rugby, jusqu’au jour où elle croise François (Grégoire Colin), son ancien amant, et que les deux hommes montent une affaire ensemble. Ce triangle inspire à la cinéaste un beau portrait au féminin, celui d’une femme maîtresse de son désir et de son destin, au cœur d’un drame semblant devoir se replier sur ses protagonistes au risque de les étouffer -le film a été tourné pendant le confinement-, la musique des Tindersticks ajoutant au sentiment d’intranquillité.

De Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, 1 h 56. Dist: Remain in Light. Disponible en DVD et en VOD.