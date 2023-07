Autour d’Oppenheimer, la Cinematek propose un cycle de classiques alléchants sur la bombe atomique

En marge de la sortie-événement du nouveau long métrage de Christopher Nolan, la Cinematek, à Bruxelles, a la brillante idée de proposer un passionnant programme estival de films centrés autour du thème de la bombe atomique et de la menace nucléaire.

Le cycle « Oppenheimer & the Bomb » de la Cinematek s’ouvre fort logiquement le vendredi 21 juillet avec l’inénarrable Dr. Strangelove de Stanley Kubrick, ravageuse comédie satirique emmenée par un Peter Sellers démultiplié. La suite fait le grand écart entre exigeantes propositions auteuristes (Le Sacrifice d’Andreï Tarkovski, Pluie noire de Shohei Imamura…) et divertissements hollywoodiens du genre plutôt maousses (Crimson Tide de Tony Scott avec Denzel Washington et Gene Hackman, The Peacemaker de Mimi Leder avec George Clooney et Nicole Kidman…).



On ne manquera pas bien sûr d’aller se replonger dans une madeleine culte des années 80 comme le WarGames de John Badham avec Matthew Broderick, de retourner pleurer à chaudes larmes face au déchirant Tombeau des lucioles du maître nippon de l’animation Isao Takahata ou de (re)découvrir le documentaire immersif Missile de Frederick Wiseman… Parmi d’autres alléchantes propositions (On the Beach de Stanley Kramer, Rhapsodie en août d’Akira Kurosawa, Broken Arrow de John Woo…).

Le cycle de la Cinematek comprend Le Tombeau des lucioles (1988). © DR