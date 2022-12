Atari 50: The Anniversary Celebration

Soufflant un demi-siècle d’existence, Atari 50 compile une centaine de jeux notamment lâchés sur Atari VCS, Jaguar et Lynx. Cette sélection jouable complétée de six titres inédits (développés par les renommés Digital Eclipse) a également le chic de se vivre comme un documentaire interactif. Textes, documents d’époque, illustrations haute résolution et autres interviews de créateurs sous-titrées en français complètent ainsi ce package bien né.

Édité par Atari et développé par Digital Eclipse, édition classique disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, édition Steelbook sur Nintendo Switch. Prix: 40 euros pour la version classique, 55 euros pour la Steelbook Edition.