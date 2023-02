Du 03 au 05/02

Les amateurs d’art graphique et d’objets rares trouveront certainement leur bonheur à la dixième édition d’Artists Print, foire indépendante du livre d’artiste et du multiple. Artistes (Nel Aerts, Claude Closky, Vaast Colson…) et éditeurs (Accattone, La Lettre volée…) viennent y présenter leurs créations en micro-édition. L’émergence aura aussi une place de choix avec une attention particulière aux étudiants de cinq grandes écoles artistiques.