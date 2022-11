Ars Musica

Invitée d’honneur, la musicienne, plasticienne et performeuse Laurie Anderson a pleinement sa place, avec une installation et deux concerts, dans cette édition dédiée à la science et à la musique comme terrain d’expérimentation. Concerts, expositions et conférences jalonnent le programme dans lequel se croisent aussi la musique de Brian Eno et les images de François Schuiten au Planétarium (On Mars), se rejoue encore l’opéra Einstein on the Beach de Philip Glass par l’ensemble Ictus avec Suzanne Vega en narratrice, ou se revoit Metropolis de Fritz Lang au son de la partition de Martin Matalon. Entre autres…

À Bruxelles. www.arsmusica.be