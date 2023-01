L’amour. L’amour et ses complications, l’amour et ses misères, l’amour et ses côtés ridicules. L’amour impossible, et pourtant si nécessaire qu’on ne saurait en aucun cas s’en passer… Woody Allen creuse avec intelligence et drôlerie une question existentielle majeure dans Annie Hall, un de ses meilleurs films. Un cocktail de comédie, de drame, de satire et d’ironie, d’autodérision aussi dans le portrait de la relation entre un humoriste juif new-yorkais angoissé, névrosé de première, et une jeune femme WASP (White Anglo-Saxon Protestant) originaire de province. Le cinéaste joue lui-même le personnage d’Alvy Singer, offrant le rôle titre à une lumineuse Diane Keaton. Devant la caméra très inspirée de Gordon Willis, Allen trouve les marques de ce qui sera son style. Il donne à rire et à réfléchir dans un petit chef-d’œuvre qui remporta quatre Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur scénario), et qu’on prend plaisir à revoir.

Comédie de Woody Allen. Avec Diane Keaton, Woody Allen, Tony Roberts. 1977. 9