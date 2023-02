Annabel Lee annonce un nouvel album avec le clip de By The Sea

C’est l’un des combos indie rock les plus attachants du pays : Annabel Lee est de retour avec un nouveau single, By The Sea, présenté en avant-première pour le site de Focus.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle du jour. By The Sea annonce également un album, prévu pour le 24 mars. Intitulé Drift, il fera suite à Let The Kid Go, publié en 2020. A l’époque, le disque avait atterri en plein pendant le premier confinement. Pas vraiment le meilleur créneau, on l’avouera, a fortiori pour un groupe encore émergent. L’année suivante, le trio mené par Audrey Marot relancera d’ailleurs le projet, avec une version extended – une bonne idée puisqu’il se verra récompensé d’un Octave de la musique (meilleur album rock).

Deux ans plus tard, Annabel Lee propose donc un nouveau clip. Avec cette fois un horizon enfin plus dégagé. Même si la vidéo tournée en intérieur semble prolonger le confinement : filmée en plan fixe, Audrey Marot rêve de voir la mer pour y noyer son spleen. Le tout sur fond de mélodie nineties douce-amère. Craquant.