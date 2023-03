La nouvelle avait fait pas mal de bruit. À l’été 2020, De School, l’un des spots les plus branchés d’Amsterdam, annonçait sa fermeture. Officiellement pour cause de soucis financiers liés au Covid. Rapidement, il s’est avéré que le malaise dépassait la simple question économique. Étaient notamment mis en cause le manque de diversité dans son équipe et sa programmation, et une série d’incidents liés à des discriminations. Sonné, le club a alors décidé de se lancer dans une grande remise en question et un débat collectif. De quoi rouvrir sur de nouvelles bases en septembre dernier.