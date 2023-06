Amitié platonique, strip-teasers et combats épiques au lycée: nos trois séries chouchous de la semaine

Retrouvez nos trois séries coups de coeur de la semaine.

Platonic

En cours de diffusion sur Apple TV+, Platonic met en scène les retrouvailles à l’âge adulte de deux vieux amis qui s’étaient perdus de vue. D’un côté Sylvia, mère de famille écrasée par la charge mentale qui a un peu le sentiment d’être passée à côté de ses ambitions. De l’autre, Will, frais divorcé et adolescent attardé gentiment branché qui excelle dans la confection de bière artisanale. S’ils renouent à un moment où leurs existences ne pourraient pas être plus dissemblables, leur complicité fusionnelle n’a pas pris une ride et ils recommencent à traîner ensemble avec une alchimie assez parfaite. Brillamment dialoguée, Platonic évoque une sorte de variation contemporaine sur le classique et culte Quand Harry rencontre Sally, invitant joyeusement au lâcher-prise tout en épinglant au passage l’obsession reine de l’argent et du statut social qui pousse à toutes les plus méprisables compromissions.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

The Full Monty

Dans un récit choral qui se concentre sur les défis et les déboires du quotidien, The Full Monty établit patiemment le catalogue des échecs nourris par un monde dérégulé. Les actrices et acteurs sont extrêmement touchants et profonds. Sur un rythme d’une lenteur lancinante, les motifs de résilience arrivent par petites touches, inoffensives d’abord, puis renversantes d’humanité.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Américain de Chine

Avec son mélange des genres et ses réflexions sur le racisme et les préjugés, Américain de Chine brouille les pistes avec classe.