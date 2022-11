La vie de David (Vincent Lacoste), Parisien de 24 ans semblant flotter à la surface de l’existence comme il zappe d’un petit boulot à un autre, vole en éclats lorsque sa sœur disparaît brutalement dans un attentat, le laissant, sidéré et désemparé, en charge d’une fillette de 7 ans. Mikhaël Hers appréhende tout en pudeur et délicatesse la violence contemporaine dans son expression la plus paroxystique, pour livrer un mélodrame intime sobre et puissant aux vertus étrangement apaisantes.

De Mikhaël Hers (2018).