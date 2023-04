All the Beauty and the Bloodshed (Toute la beauté et le sang versé) ****

Le Lion d’or remporté il y a quelques mois à Venise n’est sans doute pas étranger à la sortie en salles de All the Beauty and the Bloodshed, documentaire en tous points remarquable de Laura Poitras. La réalisatrice américaine, oscarisée en 2015 pour Citizenfour, le film qu’elle consacrait à Edward Snowden, y retrace le parcours d’artiste et d’activiste de Nan Goldin. Non contente d’avoir porté un regard éminemment personnel sur le New York underground des années 70 et 80, la photographe s’est en effet engagée dans un combat opiniâtre contre l’empire pharmaceutique de la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis. Deux dimensions et deux époques que Poitras fait dialoguer avec talent et pertinence, création artistique et engagement politique se répondant tandis que Goldin se raconte d’une voix rocailleuse et que défilent les images fixes de ses photographies et séries de diapositives. Pour un résultat aussi inspirant que percutant.

De Laura Poitras. Avec Nan Goldin, David Velasco, Megan Kapler. 2 h 02. Sortie: 19/04.