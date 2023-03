Shook

Il s’agit moins d’un quatrième album que d’une épopée aventureuse, incertaine, multiple. Au fil des 17 morceaux, Algiers change constamment d’allure, de style, de tempo, de collaborateurs. La plupart de ces derniers ne sont pas forcément connus -An Do, LaToya Kent, Big Rube…- mais ils amènent de nouvelles possibilités, du parlando, des épices, de l’aération narrative. Dans un contexte politiquement concerné, avec l’un ou l’autre invité de plus grande notoriété -Zack de la Rocha sur Irreversible Damage-, le groupe américain tresse un impressionnant portrait de la société post-moderne. Proposant aussi, via tous ses guests, des carrefours de noms, références et samples, définitivement à explorer.