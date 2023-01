Du 13/01 au 18/02

Considéré par certains comme le plus grand dessinateur français du XXe siècle, Albert Dubout (1905-1976) a marqué pendant 50 ans l’Histoire du dessin de presse et d’humour. En plus de collaborer à quelque 250 titres, il illustra aussi les grands classiques de la littérature. La galerie Huberty & Breyne propose un ensemble inédit de planches, d’encres de Chine et d’aquarelles de cet artiste marquant.